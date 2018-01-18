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Кабмин одобрил законопроект о возмещении просроченного НДС

Кабмин одобрил законопроект о возмещении просроченного НДС

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, регулирующий вопросы возмещения НДС для налогоплательщиков, которые подали заявления до 1 февраля 2016 и не получили бюджетного возмещения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Законопроект регулирует вопросы возврата сумм налога на добавленную стоимость, заявленных к бюджетному возмещению до 1 февраля 2016 года, по которым по состоянию на 1 января 2017 года органами Государственной фискальной службы Украины было отказано в бюджетном возмещении (налогоплательщик не имел права на получение бюджетного возмещения) и по отношению к которым вступило в силу решение суда в пользу плательщика налога по такому бюджетному возмещению.

Распределение сумм возмещения НДС между Временным реестром и Реестром заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость будет осуществляться Кабинетом министров.

По материалам НВ
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