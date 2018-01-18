В ФГИУ объяснили, смогут ли россияне участвовать в приватизации украинских предприятий

В Фонде государственного имущества обещают не допустить к участию в приватизации украинских предприятий резидентов Российской Федерации
Такое заявление сделал и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.
По его словам, в законопроекте о приватизации государственного имущества Украины прописаны механизмы, которые позволят отслеживать “грязные средства”, чтобы в дальнейшем не допустить их владельцев к приватизации.
“Мы стараемся максимально ограничить участие страны-агрессора, людей и компаний, которые находятся в списках на уровне нашего государства и иностранных партнеров”, – заявил Трубаров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - КоболевВчера, 21:00 - 968 29
Принят Закон о реинтеграции Донбасса: что это меняетВчера, 11:35 - 7843 23
Посол Украины сообщил, сколько украинцев эмигрировало в ПольшуВчера, 09:15 - 2993 17
Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработалВчера, 13:00 - 3980 15
Отсутствие кредитов МВФ - один из факторов падения гривны - ДанилюкВчера, 15:45 - 1507 14
Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение гривныВчера, 12:30 - 13024 4
Принят Закон о реинтеграции Донбасса: что это меняетВчера, 11:35 - 7843 23
В Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажиВчера, 10:00 - 5024
Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработалВчера, 13:00 - 3980 15
Авто на «еврономерах» могут запретить: новый законопроект уже в Раде - адвокатВчера, 14:00 - 3666 3
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИВчера, 15:10 - 817
Lexus представил суперроскошный внедорожникПозавчера, 15:10 - 1947 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4670 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2804 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 6818 10
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-муОбговорення статей
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг