В ФГИУ объяснили, смогут ли россияне участвовать в приватизации украинских предприятий

В Фонде государственного имущества обещают не допустить к участию в приватизации украинских предприятий резидентов Российской Федерации

Такое заявление сделал и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.

По его словам, в законопроекте о приватизации государственного имущества Украины прописаны механизмы, которые позволят отслеживать “грязные средства”, чтобы в дальнейшем не допустить их владельцев к приватизации.

“Мы стараемся максимально ограничить участие страны-агрессора, людей и компаний, которые находятся в списках на уровне нашего государства и иностранных партнеров”, – заявил Трубаров.

Справка Finance.ua