Отсутствие кредитов МВФ - один из факторов падения гривны - Данилюк

Прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.

Об этом заявил министр финансов Александра Данилюк.

Он выразил мнение, что Украина может выполнить условия для получения очередного транша кредита МВФ в первом квартале текущего года.

“Моя задача как министра финансов – продолжить успешную работу с МВФ. Когда мы имеем программу с МВФ, то можем получить дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны”, – сказал чиновник.

“Я надеюсь, что в первом квартале мы будем иметь закон об антикоррупционном суде”, – добавил министр.

Он отметил, что затягивание с возобновлением финансирования от МВФ является одним из факторов ослабления гривны.

Нынешний объем резервов НБУ (6,7 млрд долл. “чистыми” – ред.) Данилюк назвал комфортным уровнем.

Глава Минфина подчеркнул, что в случае отсутствия кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, что не так и просто.