Двусторонний товарооборот между Украиной и Канадой вырос на 60 % - Порошенко

Двусторонний товарооборот между Украиной и Канадой увеличился на 60% после вступления в силу в 2017 году Соглашения о свободной торговле.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совместной с Генерал-губернатором Канады Жюли Пайетт пресс-конференции.

“В прошлом году в наших отношениях с Канадой было много достижений — вступило в силу Соглашение о свободной торговле, которая значительно ускоряет и создает лучшие условия для развития торговли и инвестиций. Мы уже сразу имеем конкретный результат, потому что наш двусторонний товарооборот вырос на 60%”, – сказал он.

По словам Порошенко, такой результат является ярким свидетельством “оживления ситуации” в украинской экономике.