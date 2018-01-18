Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработал

Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающему человеку, достигшему пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату.
Об этом сообщает «Правительственный портал» со ссылкой на соответствующее постановление.
Этот порядок определяет механизм назначения в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. временной помощи тем гражданам, которые уже достигли возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа. Другими словами – не заработали свою пенсию.
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Назначение пособия производится структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения районных, городских райгосадминистраций. При этом учитывается имущественное положение и среднемесячный совокупный доход гражданина.
Временная помощь пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким человеком возраста, с которого он приобретает право на пенсионную выплату.
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