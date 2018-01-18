По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (56,910,410 млн и 16,703 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (31 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,8500 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,74-28,75 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму более 73,302 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,7500 – 20 000

28,7400 – 30 000

28,7400 – 200 000

28,7400 – 200 000

28,7400 – 20 000

28,7400 – 200 000

28,7400 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,7000 – 1 900

28,7000 – 400

28,7000 – 500

28,7000 – 3 600

28,7000 – 2 000

28,7200 – 10 000

28,7300 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.7682

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.6338

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.