По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (56,910,410 млн и 16,703 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (31 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,8500 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,74-28,75 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму более 73,302 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,7500 – 20 000
28,7400 – 30 000
28,7400 – 200 000
28,7400 – 200 000
28,7400 – 20 000
28,7400 – 200 000
28,7400 – 200 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,7000 – 1 900
28,7000 – 400
28,7000 – 500
28,7000 – 3 600
28,7000 – 2 000
28,7200 – 10 000
28,7300 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.7682
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.6338
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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