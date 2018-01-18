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Украина будет пытаться войти в ТОП-40 рейтинга Doing Business – Гройсман

Украина будет пытаться войти в ТОП-40 рейтинга Doing Business – Гройсман

Украина будет продолжать масштабную дерегуляцию и пытаться попасть в ТОП-40 рейтинга Doing Business. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями ведущих немецких компаний.

“Мы взяли курс на масштабную дерегуляцию, и здесь мы стремимся войти в ТОП-40 рейтинга Doing Business. В этом году мы изменим систему государственного надзора и контроля — чтобы никто из чиновников не мог влиять на бизнес”, — сказал глава правительства.

В.Гройсман отметил вклад немецкого бизнеса в развитие национальной экономики, а также лидерство Германии в вопросах украинских внутренних реформ, поддержки территориальной целостности Украины.

“Мы чувствуем, что Германия — надежный партнер для Украины, и мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений”, — сказал В.Гройсман.

Со своей стороны представители немецкого бизнеса отметили, что Правительству Украины удалось преодолеть экономический кризис, и это усиливает оптимизм деловых кругов. Так, в прошлом году объем взаимной торговли вырос на 21,5%, причем торговые акценты сменились в сторону товаров легкой и пищевой промышленности. Не менее интересной для инвесторов стала отрасль строительства.

По материалам УНН
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