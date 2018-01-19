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В Украине изменят состав автомобильной аптечки

В Украине изменят состав автомобильной аптечки

Министерство здравоохранения подготовило и отправило на согласование проект приказа, согласно которому мотоциклетные, автомобильные и автобусные медицинские аптечки должны быть оснащены средствами для оказания первой помощи при ДТП и не должны содержать каких-либо медицинских препаратов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поскольку по статистике в ДТП 80% пострадавших умирают от потери крови до приезда скорой, в минимальную комплектацию аптечки прежде всего будут входить необходимые средства для остановки кровотечения: бинты разной ширины, салфетки и тому подобное. Вместо резинового жгута в автоаптечке будет механическое средство для остановки кровотечения по типу САТ (которые используют НАТО и с недавних пор ВСУ). Такой жгут можно эффективно наложить самому себе самостоятельно даже одной рукой.

Также все медицинские аптечки – мотоциклетные, автомобильные и автобусные – будут оснащены инструкцией с пошаговыми действиями при ДТП.

В обновленных аптечках не будет медицинских препаратов – в частности, таблеток, которые имеют срок годности и далеко не всегда вовремя обновляются. В Минздраве считают, что при оказании первой помощи лекарства не пригодятся.

“Это мировой опыт – не включать лекарственные средства в обязательный состав автомобильных аптечек. При необходимости вы можете дополнить собственную аптечку необходимыми вам лекарствами“, – отметили в пресс-службе.

Последний раз состав автоаптечки пересматривался Министерством здравоохранения Украины еще 20 лет назад. Нынешний проект приказа имеет целью привести аптечки в соответствие с европейскими нормами и стандартами.

По материалам bigmir.net
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