Межбанк: доллар в начале сессии подняла агрессивность покупателей

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,70/28,73 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках сжатия гривневой ликвидности и снижении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 49 659,5 млн. грн. к отметке 48 713,5 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.15 повысились, составив 28,73/28,75 UAH/USD.
К 10.33 котировки доллара, пролонгировав рост, оказались на отметке 28,77/28,79 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью сделок.
По состоянию на 11.10 динамичный рост курса доллара, вызванный агрессивностью покупателей, остановился, зафиксировав цену «американца» на уровне 28,76/28,79 UAH/USD. При этом непосредственные участники торгов констатируют явное преобладание спроса на доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,7000 / 28,7300
евро – 35,0777 / 35,1138
российский рубль – 0,5052/ 0,5051
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2213 / 1,2214
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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