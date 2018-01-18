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В Бразилии грабители требовали выдать им биткоины в пункте обмена валюты

В Бразилии грабители требовали выдать им биткоины в пункте обмена валюты

Неизвестные, ограбившие обменный пункт в Бразилии, требовали у его служащих самую популярную криптовалюту в мире — Bitcoin, передает УНН со ссылкой на канал Globo.

Как сообщает канал Globo, ограбление произошло в Рио-де-Жанейро. Добычей бандитов стали около 100 тысяч реалов (около 31 тысячи долларов).

Они связали хозяина обменника и его братьев, опустошили сейф, а затем требовали у владельцев отдать им биткоины. Обменный пункт действительно недавно начал операции с этой криптовалютой.

Грабители проверили мобильный кошелек, привязанный к телефону владельца, однако биткоины были им переведены в другое место. В итоге преступники скрылись с наличностью, ценными вещами и мобильными телефонами.

По материалам УНН
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