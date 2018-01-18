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Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение гривны

Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение гривны

Пока курс гривны будет падать до тех пор, пока будут расти цены на энергоносители. НБУ не стоит ожидать стабильной гривны при действующем правительстве и руководстве.

Об этом рассказал Андрей Новак, экономический эксперт, передает “24 Канал”. “Энергоносители в Украине – в основном импортные, как газ, так и нефтепродукты и уголь. Поэтому есть прямая зависимость курса гривны и цен на энергоносители. Это вызывает цепную реакцию – повышение на все без исключения товары и услуги”, – пояснил он.

Также Новак считает, что гривна и дальше продолжит падение. Хотя, отмечает эксперт, уже два года для этого нет экономических и финансовых причин. Ведь в Украине сбалансированная внешняя торговля, постоянно идет поток валюты от гастарбайтеров, который ежегодно составляет от $8 млрд до $12 млрд. А также последние три с половиной года Украина получает наибольшую внешнюю финансовую поддержку.

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Специалист утверждает: “Гривна уже давно должна быть стабильной и постепенно укрепляться. Поэтому девальвация гривны искусственная. Таким образом правительство, во-первых, наполняет Госбюджет через инфляционный эффект, во-вторых, удовлетворяет аппетиты экспортеров, де-факто, главных политических групп в Украине. Для экспортеров чем дороже иностранная валюта, тем лучше. Потому что у них валютная выручка”.

Поэтому убежден, что при действующем правительстве и руководстве НБУ не стоит ожидать стабильной гривны. В Госбюджете на 2018 год заложена дальнейшая девальвация гривны минимум до 30 гривен за доллар. Не исключено, отмечает Новак, что правительство и НБУ захотят выполнить и перевыполнить план по девальвации.

По материалам Телеканал 24
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