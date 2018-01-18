Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение гривны

Пока курс гривны будет падать до тех пор, пока будут расти цены на энергоносители. НБУ не стоит ожидать стабильной гривны при действующем правительстве и руководстве.

Об этом рассказал Андрей Новак, экономический эксперт, передает “24 Канал”. “Энергоносители в Украине – в основном импортные, как газ, так и нефтепродукты и уголь. Поэтому есть прямая зависимость курса гривны и цен на энергоносители. Это вызывает цепную реакцию – повышение на все без исключения товары и услуги”, – пояснил он.

Также Новак считает, что гривна и дальше продолжит падение. Хотя, отмечает эксперт, уже два года для этого нет экономических и финансовых причин. Ведь в Украине сбалансированная внешняя торговля, постоянно идет поток валюты от гастарбайтеров, который ежегодно составляет от $8 млрд до $12 млрд. А также последние три с половиной года Украина получает наибольшую внешнюю финансовую поддержку.

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Специалист утверждает: “Гривна уже давно должна быть стабильной и постепенно укрепляться. Поэтому девальвация гривны искусственная. Таким образом правительство, во-первых, наполняет Госбюджет через инфляционный эффект, во-вторых, удовлетворяет аппетиты экспортеров, де-факто, главных политических групп в Украине. Для экспортеров чем дороже иностранная валюта, тем лучше. Потому что у них валютная выручка”.

Поэтому убежден, что при действующем правительстве и руководстве НБУ не стоит ожидать стабильной гривны. В Госбюджете на 2018 год заложена дальнейшая девальвация гривны минимум до 30 гривен за доллар. Не исключено, отмечает Новак, что правительство и НБУ захотят выполнить и перевыполнить план по девальвации.