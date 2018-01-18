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Шедевр Рембрандта: братья думали о подделке, но сорвали на аукционе $1,1 млн

Шедевр Рембрандта: братья думали о подделке, но сорвали на аукционе $1,1 млн

Картину обнаружили случайно. Она находилась в собственности братьев Ландау. Они обратились за помощью в оценке имущества, доставшегося в наследство от матери. Эксперт провел все исследования и оценил картину в $250-800.

Сначала предполагалось, что это хорошая подделка под шедевр Рембрандта, передает Daily.ua.

Картину выставили на аукцион, стартовой ценой стали $250. В процессе торгов цена поднялась до $80 тысяч. Конечная цена составила $1,1 миллион.

Конечным владельцем стал арт-дилер из Франции. Он понял, что это оригинал, написанный рукой самого Рембрандта. Как оказалось впоследствии, эта картина считалась утерянной, ее искали несколько десятилетий в частных коллекциях.

Произведение искусства называется «Пациент без сознания (Аллегория обоняния)». Она отражает одно из пяти чувств человека и является частью серии шедевров на эту тему. Она была написана автором в самом начале его творческого пути.

По материалам УБР
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