Apple заявила о планах инвестировать в экономику США $30 млрд

Компания Apple Inc. заявила, что выплатит США единовременный налог на иностранный капитал в размере $38 млрд и будет наращивать расходы в стране, так как хочет увеличить вклад в экономику штатов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Всего компания планирует напрямую инвестировать в экономику США около $30 млрд за ближайшие пять лет. Также Apple Inc. планирует создать в Штатах более 20 тыс. рабочих мест, наняв сотрудников в свой кампус и построив еще один на территории США.
Президент страны Дональд Трамп назвал такое решение компании «огромной победой для рабочих и для США».
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