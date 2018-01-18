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В Украине хотят ужесточить антиалкогольные и антитабачные штрафы

В Украине хотят ужесточить антиалкогольные и антитабачные штрафы

Народные депутаты предлагают существенно ужесточить штрафные санкции за нарушение антиалкогольного и антитабачного законодательства. Причем касается это всех: от магазинов и кафе до обычных людей. В верховной раде зарегистрирован законопроект №7490, который предлагает увеличить размер штрафных санкций за различные нарушения в 2-20 раз.

К примеру, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, транспорте, скверах и парках может вырасти с 17 до 340 грн.

А торговля пивом и сигаретами с рук «подорожает» с 50 до 100 необлагаемых минимумов (с 850 до 1700 грн.). За продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним максимальный штраф увеличиться с 1700 до 3400 грн.

Полный список предлагаемых повышений выглядит так:

  • Продажа без акцизных марок алкоголя и табака: с 850-3400 грн. до 3400-6800 грн.
  • Продажа в запрещенных местам, лицам младше 18 лет, поштучная торговля сигаретами: с 510-1700 грн. до 1700-3400 грн.
  • Торговля пивом с рук: с 510-1700 грн. до 850-1700 грн.
  • Распитие спиртных напитков в публичных местах (к перечню добавили бульвары и набережные): с 17-85 грн. до 510-850 грн.
  • Распитие спиртных напитков на производстве: с 51-85 грн. до 340-510 грн.
  • Доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения: с 102-136 грн. до 510-850 грн.
По материалам УБР
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