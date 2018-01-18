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Немецкий дизайнер разработал складное колесо

Немецкий дизайнер разработал складное колесо

Мир продолжает заново изобретать колесо. На этот раз свою версию представил немецкий дизайнер Андре Моцеллин. Он считает, что современные колеса, например, у велосипедов неудобные, потому что занимают много места во время хранения и транспортировки. Для того, чтобы справиться с этим он изобрел и показал складное колесо, сообщает New Atlas.

Моцеллин говорит, что создал универсальный дизайн. Его колеса можно будет использовать не только на велосипедах, но и в инвалидных креслах — это сделает их более компактными и удобными. Сейчас, объясняет он, если велосипед складной, это значит, что он неполноценный: маленькие колеса, высокие руль и сидение. Даже в городе на таком не всегда удобно из-за наличия бордюров и других препятствий. Его колесо позволяет сделать обычные велосипеды компактными.

Колесо, которое разработал Андре, имеет стандартный диаметр 26 дюймов. У него, при этом, особая модульная конструкция обода. Его поддерживают спицы-перекладины, которые при необходимости складываются к центру колеса. Это уменьшает занимаемое колесом место на 60%, говорит изобретатель. При этом, он отмечает, что колесо не только функционально, но и красиво. В сложенном состоянии оно представляет собой дизайнерское украшение интерьера, считает он.

Но функциональность все же на первом месте. Новый дизайн должен подтолкнуть производителей велосипедов или инвалидных кресел к изменению этих устройств. Если раньше созданию полноценного складного велосипеда или того же кресла мешали колеса, от которых нельзя было избавиться, то сейчас проблема решена. Дизайнеры велосипедов могут учитывать это и создавать складные модели, зная, что колеса больше не препятствие.

По материалам hightech.fm
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