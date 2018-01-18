Немецкий дизайнер разработал складное колесо

Мир продолжает заново изобретать колесо. На этот раз свою версию представил немецкий дизайнер Андре Моцеллин. Он считает, что современные колеса, например, у велосипедов неудобные, потому что занимают много места во время хранения и транспортировки. Для того, чтобы справиться с этим он изобрел и показал складное колесо, сообщает New Atlas.
Моцеллин говорит, что создал универсальный дизайн. Его колеса можно будет использовать не только на велосипедах, но и в инвалидных креслах — это сделает их более компактными и удобными. Сейчас, объясняет он, если велосипед складной, это значит, что он неполноценный: маленькие колеса, высокие руль и сидение. Даже в городе на таком не всегда удобно из-за наличия бордюров и других препятствий. Его колесо позволяет сделать обычные велосипеды компактными.
Колесо, которое разработал Андре, имеет стандартный диаметр 26 дюймов. У него, при этом, особая модульная конструкция обода. Его поддерживают спицы-перекладины, которые при необходимости складываются к центру колеса. Это уменьшает занимаемое колесом место на 60%, говорит изобретатель. При этом, он отмечает, что колесо не только функционально, но и красиво. В сложенном состоянии оно представляет собой дизайнерское украшение интерьера, считает он.
Но функциональность все же на первом месте. Новый дизайн должен подтолкнуть производителей велосипедов или инвалидных кресел к изменению этих устройств. Если раньше созданию полноценного складного велосипеда или того же кресла мешали колеса, от которых нельзя было избавиться, то сейчас проблема решена. Дизайнеры велосипедов могут учитывать это и создавать складные модели, зная, что колеса больше не препятствие.
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