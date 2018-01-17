Межбанк: доллар стремится вверх

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 8,49 коп., на торгах среды потерял 1,35 коп., оказавшись на уровне 28,6661 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 января с уровней предыдущего закрытия 28,625/28,645 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» просел к 28,61/28,63, а спустя 28 минут, прекратив коррекцию, отскочил к 28,62/28,64 UAH/USD, не покидая эту цифру до 11.05.

С этого момента доллар инициировал ралли, динамика которого нарастала, приведя «американца» по состоянию на полдень, около 12.06 до уровня 28,68/28,69 UAH/USD, сопровождаясь «молчанием» регулятора.

Лишь по достижении «американцем» цифры 28,70/28,72 UAH/USD, что произошло к 12.37, НБУ начал долларовые интервенции реализуя СКВ по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,70 UAH/USD. Припозднившийся выход регулятора на межбанк остановил рост «американца» на уровне 28,70/28,72 UAH/USD. При этих ценах рынок около 13.07 ушел на обеденный перерыв. Вскоре, около 13.15 котировки доллара, пролонгируя рост, расширили спред до 28,70/28,73 UAH/USD.

Валюта США на опустевшем межбанке не покидала эту цифру, по сути, до самого завершения торгов.

На цифре 28,70/28,73 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 17 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6661 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,7000 / 28,7300

евро – 35,0868 / 35,0534

российский рубль – 0,5043 / 0,5042

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2239 / 1,2240

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке

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