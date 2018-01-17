Украина уже готовится к эксплуатации американских Javelin - Муженко

Украина уже проводит подготовку к приему и эксплуатации противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в Брюсселе в среду, 17 января, передает УНН со ссылкой на DW.

“Подготовка к эксплуатации такого оружия нами уже проводится”, – отметил он, добавив, что, в частности, уже идет подготовка создания подразделений, которые будут оснащены таким оружием.

При этом ПТРК Javelin он назвал элементом сдерживания в противостоянии с РФ.

В.Муженко заметил, что в вопросе предоставления США Украине оборонительного вооружения “позиция одна – вопросы по Javelin”. Он объяснил, что есть соответствующая процедура получения этого оружия.

“Она не такая быстрая, как нам бы хотелось – это сегодня и сразу”, – сказал начальник Генштаба.

Сначала, по его словам, эксперты должны обследовать готовность Украины принимать такое оружие и хранить ее безопасно.

Отвечая на вопрос о временных рамках, В.Муженко сказал, что партнеры называют “разные сроки – от двух до пяти-шести месяцев”.