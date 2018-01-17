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"Нафтогаз" потребует от новых владельцев отобранных у него спецразрешений компенсацию

"Нафтогаз" потребует от новых владельцев отобранных у него спецразрешений компенсацию

НАК “Нафтогаз Украины” будет требовать 1 миллиард гривен компенсации от новых владельцев отобранных у компании спецразрешений на разработку Будищанско-Чутовской, Оболонской и Писаревской газоносных площадей.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава НАК Андрей Коболев, передает enkorr.

По его словам, компанию лишили всех трех спецразрешений безосновательно.

“По письмам Полтавского облсовета Госгеологии инициировалась приостановка трех лицензий НАКа. Мы считаем, эти лицензии были приостановлены по надуманным причинам. И сейчас мы слышим, что их собираются выставить на продажу. В эти лицензии “Нафтогаз” вложил около 1 млрд гривен. Как менеджмент “Нафтогаза” мы намерены обращаться в суд для возмещения нам как минимум этих средств”, – заявил Коболев.

Напомним, Государственная служба геологии и недр на основании решения суда аннулировала 3 специальных разрешения НАК “Нафтогаз Украины” на разработку нефтегазоносных площадей в Полтавской области.

Это единственные лицензии компании на контролируемой Украиной территории.

По материалам Економічна Правда
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