Доллар дешевел на протяжении всего 2017 года против основных конкурентов

Американский доллар, вопреки ожиданиям большинства экспертов, на протяжении всего 2017 года дешевел против основных конкурентов.

Об этом рассказали в эфире передачи “Фінансовий тиждень” на 5 канале.

В частности, он потерял 3% против японской йены, 9,5% против британского фунта и 14% против евро.

Как отметили журналисты передачи, в 2017 году ФРС трижды повысила учетную ставку. А согласно прогнозам, в 2018 году ставка превысит 2%. Это сделает американскую валюту еще более доходной и станет важным фактором ее удорожания.

В свою очередь, укрепление доллара будет означать снижение фондовых и сырьевых рынков (нефти, зерна, драгоценных металлов).