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Доллар дешевел на протяжении всего 2017 года против основных конкурентов

Доллар дешевел на протяжении всего 2017 года против основных конкурентов

Американский доллар, вопреки ожиданиям большинства экспертов, на протяжении всего 2017 года дешевел против основных конкурентов.

Об этом рассказали в эфире передачи “Фінансовий тиждень” на 5 канале.

В частности, он потерял 3% против японской йены, 9,5% против британского фунта и 14% против евро.

Как отметили журналисты передачи, в 2017 году ФРС трижды повысила учетную ставку. А согласно прогнозам, в 2018 году ставка превысит 2%. Это сделает американскую валюту еще более доходной и станет важным фактором ее удорожания.

В свою очередь, укрепление доллара будет означать снижение фондовых и сырьевых рынков (нефти, зерна, драгоценных металлов).

По материалам Фінансовий тиждень
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