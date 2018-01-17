Банков станет меньше: докапитализация и неподъемные инвестиции вынудят их покинуть рынок - эксперт

Нацбанк официально позволил подопечным нарушать ключевые нормативы, включая требования к капиталу, а также лимиты открытой валютной позиции, если такие проступки связаны с переклассификацией и изменением оценки финансовых инструментов при переходе на международные стандарты отчетности 9.

В период с 1 января по 31 марта 2018 года регулятор не будет принимать ровным счетом никаких санкций к таким нарушителям. Соответствующие послабления закреплены в постановлении №1, опубликованном на официальном веб-сайте ведомства.

Но при переходе на новые стандарты многие банки столкнутся с необходимость формировать резервы и в результате будут вынуждены вновь трясти акционеров, требуя денег в капитал.

«В среднем по системе докапитализировать придется на 10-15%. Малой кровью обойдутся только нерезиденты – они уже давно опираются на требования Базеля III. А вот украинским банкам придется туго. Части из них придется доформировать до 25-30% резервов», – прокомментировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Впрочем, переход на новые стандарты может привести к более серьезным последствиям, в результате чего банковский сектор потеряет еще 10-15 финучреждений.

Проблема в том, что кроме докапитализации в 2018 году банкам нужно изрядно потратиться на техническое оснащение, чтобы соответствовать внедряемому положению «Об организации мер по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины». К 1 марта 2018 года финучреждения должны выполнить первый, самый дорогой блок требований Нацбанка.

«Многие акционеры, особенно тех банков, капитал которых лишь немногим выше минимального порога в 200 млн грн., могут задуматься, зачем им вообще нужно финучреждение. Не исключено, что когда на одной чаше весов окажутся очередные вливания в капитал и миллионы гривен на кибербезопасность, а с другой – низкая рентабельность и отсутствие источников дохода, они не смогут найти для себя мотивации продолжать», – обозначил Невмержицкий.

Справка Finance.ua