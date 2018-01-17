Новшество Кабмина может усложнить ситуацию на дорогах и грозит тюрьмой многим водителям

На рассмотрение Верховной Рады направлен законопроект №7486, положения которого приравнивают людей на инвалидных колясках к участникам движения и разрешают им передвигаться по правому краю проезжей части. Также инвалиды на колясках, согласно данному законопроекту, могут передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам со скоростью пешеходов.

Инвалиды на колясках должны одновременно придерживаться правил, предусмотренных для пешеходов и велосипедистов. Коляски в обязательном порядке должны быть оснащены светоотражателями и внешними световыми устройствами, которые необходимо включать в темное время суток.

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Законопроект запрещает перевозить людям на инвалидных колясках пассажиров и любые грузы, которые могут создавать помехи движению. Инвалидные коляски обязаны находиться в хорошем техническом состоянии.