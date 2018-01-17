День Финансов, 17 января: крутое пике Bitcoin, "фейковое" подорожание, привлекательная цена газа из РФ

В среду, 17 января, пока Bitcoin продолжал свое пике, “Нафтогаз” надумал закупать газ у РФ, а украинцев пугали “фейковым” подорожанием:
Bitcoin продолжает падение. Уже с утра курс спустился ниже психологической отметки. К вечеру цена Bitcoin упала ниже 10 тыс. долларов.
Кстати, исследователи из международного банка Citibank опубликовали отчет, в котором выразили свои опасения о влиянии биткоина на мировую экономику и Украину.
Привлекательная цена. Нафтогаз решил покупать российский газ. Коболев говорит, что цена – привлекательна. “Мы как “Нафтогаз” планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, очень привлекательна. Этим экономическим бенефитом следует пользоваться”, – сказал Коболев.
Он пояснил, что с 2018 года “Нафтогаз” должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского “Газпрома”.
#Будеттолькодорожать. Считаете, что слишком много платите за холодную воду? Подумайте вновь, возможно, это еще не предел. В этом году «Киевводоканал» планирует увеличить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.
Сектор газа. Утром 17 января некоторые СМИ сообщали, что в Украине собираются изменить методику определения цены газа для населения. Что, в свою очередь, приведет к подорожанию газа на более чем 8%. Но благодаря бдительности Кабмина и самого Владимира Гройсмана “фейк” был опровергнут.
В лидерах по повышению зарплат. Правда, пока только в прогнозах экспертов консалтинговой компании Korn Ferry. Если верить специалистам данной компании, Украина заняла третье место в топ-десятке стран, в которых в 2018 году будет наблюдаться наибольший рост реальных зарплат.
Помощь переселенцам. Кабмин увеличил сумму ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам из числа пенсионеров и детей для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, до 1 тыс. грн.
Больше депозитов. В 2017 году средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, увеличились на 10,3%, или на 44,4 млрд гривен. При этом эксперты утверждают, что самих банков будет меньше. Что станет этому причиной, читайте здесь.
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