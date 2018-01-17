До конца текущего месяца бензин на АЗС подорожает еще на 70 копеек - експерт

До конца текущего месяца бензин на АЗС подорожает еще на 70 копеек. Об этом сообщил эксперт топливного рынка Геннадий Рябцев.
«Первая причина роста цен на бензин – подорожание нефтепродуктов на границе. Поскольку Украина импортозависимая, естественно подорожание нефтепродуктов на 7-8% за прошлый месяц сказывается на ценах в рознице. Вторая причина – падение курса гривны. Здесь мы так же видим примерно 7% девальвации за прошедший месяц. Поскольку 85% нефтепродуктов завозятся в страну и покупаются за доллары и евро по коммерческому курсу, а не по курсу Нацбанка, то этот фактор также работает на рост цен»,- сказал Г. Рябцев.
Эксперт уточнил, что рост стоимости нефтепродуктов на 7-8% – это примерно рост стоимости бензина на АЗС на 70-80 копеек. Рост доллара и евро на 7% по отношению к гривне – это примерно еще 60-70 копеек к подорожанию в рознице.
«В сумме мы имеем где-то 1,5 гривны, из которых трейдеры отработали порядка 70 копеек. Следовательно, до конца месяца бензин подорожает еще на 70 копеек. В феврале все будет зависеть от того, каким будет поведение национальной валюты. То есть каждые 10 копеек в росте курсе валюты означают подорожание бензина на 7-8 копеек»,- резюмировал Г. Рябцев.
Напомним, с 12 по 15 января розничные цены на бензин и дизельное топливо увеличились в большинстве украинских сетей АЗС.
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