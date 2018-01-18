"Укргаздобыча" в 2018 году планирует добыть почти 16 млрд куб. м газа

Публичное акционерное общество “Укргаздобыча” в 2018 году планирует добыть 15,94 млрд кубометров газа.
Об этом сказал глава правления “Укргаздобычи” Олег Прохоренко в ходе пресс-конференции в Киеве.
“Всего по стратегии компании до 2020 года компания намерена нарастить добычу до 20 млрд (кубометров газа, – ред.). Страна в 2020 году в целом будет добывать 27 млрд – это частные компании и “Укргаздобыча”, – отметил Прохоренко.
Напомним, ранее сообщалось, что запасов газа в Украине при нынешних темпах добычи хватит на 22 года. При этом, если Украина увеличит темп добычи и приблизит его к мировому (в Украине темп добычи составляет около 2%, в мире – 10%), то срок добычи уменьшится.
Отметим, в ноябре 2017 года добыча газа в Украине выросла на 2% и составила 1,7 млрд куб. м. До этого премьер-министр Владимир Гройсман назвал прогнозируемый объем добычи газа по итогам 2017 года. По его словам, годовая добыча газа в Украине составит 15,2 млрд куб. м.
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