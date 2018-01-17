Кабмин опроверг намерение повысить цену на газ

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что ничего не знает о планируемом повышении цены на газ.
“В СМИ утром читаю: правительство планирует повысить цену на газ. А я об этом вообще ничего не знаю. Но СМИ об этом пишут”, – заявил Гройсман. Министр энергетики Игорь Насалик в свою очередь заверил, что повышение цены на газ – это “абсолютная ерунда”. Он сказал, что Минэнерго не инициирует повышение цен.
Гройсман также сказал, что это уже второй громкий фейк последнего времени.
“Это так же, как написали, что Гройсман сказал, что в Украине нет коррупции. Ну друзья, я давал интервью во время визита в Грузию авторитетному изданию Forbes, где я четко сказал, где нам удалось системно принять решения, чтобы уничтожить коррупцию, – например, мы уничтожили коррупцию при возвращении НДС предприятиям, – тут нет маневра. Но коррупция осталась в государственных компаниях, в судах, и я там перечисляю. И также я сказал, что враги Украины, я имел в виду одного врага – Россию, через СМИ за границей навязывают все больше и больше историй о том, что [в Украине] коррупция”, – заявил Гройсман.
Напомним, агентство “Украинские новости” со ссылкой на проект постановления Кабмина сообщило, что с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые шесть месяцев в зависимости от цены импортного паритета. По новой методике цена кубометра газа якобы должна была повыситься с 6,9 до 8 грн.
К 1 октябрю 2017 года Кабмин должен был откорректировать (увеличить) цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, поскольку выросла его стоимость на европейском рынке. Кабмин отказался повышать цены и направил Международному валютному фонду предложение по изменению формулы расчета цены.
Текущие цены на природный газ для населения действуют с мая 2016 года.
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