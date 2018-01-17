ИИ сдал экзамены в Стэнфорд лучше человека

Нейронная сеть, разработанная китайским интернет-гигантом Alibaba, блестяще сдала тесты от Стэнфордского университета, впервые превзойдя результаты человека. Искусственный интеллект (ИИ) успешно прошел тесты на навыки чтения и понимания текста и речи.

Разработчики считают, что такие возможности ИИ в скором времени позволят интегрировать его в большее число сервисов для облегчения рутинного труда человека.

Нейронная сеть от Alibaba набрала в тестах Стэнфорда на чтение и понимание 82,44 балла, превзойдя средний результат людей, принявших участие в том же испытании — 82,34. Сравнительные тесты были пройдены 11 января, а днем позже другая нейронная сеть, от Microsoft, также успешно сдала тесты Стэнфорда, набрав 82,65 балла.

В тесты входили упражнение на чтение или прослушивание определенной информации, а затем ответы на проверочные вопросы. Например, текст об истории британского сериала “Доктор Кто” и вопросы о том, как назывался космический корабль главного героя. Ранее компании Facebook, Tencent и Samsung также предоставляли свои нейронные сети для прохождения тестов Стэнфорда, однако ИИ от Alibaba впервые превзошел результаты человека.

“Подобные виды тестов, очевидно, являются очень полезными показателями того, как далеко могут заходить способности ИИ,— цитирует CNN официального представителя Microsoft Эндрю Пикапа.— Однако настоящая польза ИИ проявляется, когда он используется в гармонии с возможностями человека”.

Alibaba участвует в работе над ИИ совместно с другими китайскими корпорациями, Baidu и Tencent, и намерена активно использовать нейронные сети в таргетировании рекламы, обслуживании соцсетей и разработке беспилотных машин. Китайское правительство объявило разработку ИИ одним из приоритетов развития в области высоких технологий, поставив цель к 2030 году сделать страну лидером в этой области.

Все больше компаний экспериментирует с использованием искусственного интеллекта для создания дизайна одежды и предметов интерьера, логотипов и др. Пока компьютер не в состоянии в полной мере выполнять творческие задачи — для того, чтобы научить его этому, нужно серьезное вмешательство человека. По мнению экспертов, до создания искусственного интеллекта, способного к творчеству, пройдут годы и даже десятилетия.