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Посол рассказал об опасности для украинских "заробитчан" в Турции

Посол рассказал об опасности для украинских "заробитчан" в Турции

Кроме роста турпотока на 25%, достаточно много украинцев едут работать в Турцию.

При этом в последнее время резко возросло количество арестов, в результате которых “заробитчане” получают тюремные сроки за противоправную деятельность, связанную с перевозкой нелегальных мигрантов.

Об этом рассказал “Сегодня” посол Украины в Турции Андрей Сибига.

“Турция – страна возможностей. Если есть затребованные профессии, почему бы не работать здесь, безусловно, соблюдая законодательство и на легальных основах. К сожалению, в последнее время становится все больше случаев, когда граждан Украины втягивают в мошеннические схемы, связанные с нелегальной перевозкой мигрантов. Поэтому я очень прошу граждан Украины: когда поступают предложения о трудоустройстве, в частности, по перевозкам каких-то групп людей, нужно все проверять. Лучше перестраховаться, чем потом попасть в беду”, – отметил Сибига.

Посол уточнил, что в такие мошеннические схемы втягивают в основном моряков из Одессы, Николаевской области, которые имеют образование в морской отрасли, капитанов судов или яхт.

По материалам Сегодня
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