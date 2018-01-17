Посол рассказал об опасности для украинских "заробитчан" в Турции

Кроме роста турпотока на 25%, достаточно много украинцев едут работать в Турцию.
При этом в последнее время резко возросло количество арестов, в результате которых “заробитчане” получают тюремные сроки за противоправную деятельность, связанную с перевозкой нелегальных мигрантов.
Об этом
“Турция – страна возможностей. Если есть затребованные профессии, почему бы не работать здесь, безусловно, соблюдая законодательство и на легальных основах. К сожалению, в последнее время становится все больше случаев, когда граждан Украины втягивают в мошеннические схемы, связанные с нелегальной перевозкой мигрантов. Поэтому я очень прошу граждан Украины: когда поступают предложения о трудоустройстве, в частности, по перевозкам каких-то групп людей, нужно все проверять. Лучше перестраховаться, чем потом попасть в беду”, – отметил Сибига.
Посол уточнил, что в такие мошеннические схемы втягивают в основном моряков из Одессы, Николаевской области, которые имеют образование в морской отрасли, капитанов судов или яхт.
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