Финансист объяснил, почему Украине не выгодно терять поддержку МВФ

“Резервы Национального Банка без средств МВФ критически малы. Дефицит бюджета покрыть не удастся. О входе новых денег мечтать не приходится. Первое, что прореагирует – это курс валют. Потом будет сокращение расходов бюджета. Или, если его не будет, то инфляция сама сократит реальные расходы. Девальвация гривны приведет к росту стоимости импортных товаров”, – написал в Facebook инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Эксперт подчеркнул, что Украина должна действовать самостоятельно, а не постоянно ждать международной поддержки.
“Ошибочно воспринимать МВФ как волшебника в голубом вертолете, который прилетает и творит чудеса. Эта институция – не волшебник. Она призвана спасать, поддерживать в трудную минуту, но никогда не сделает чего-то вместо нас. В 2014-2015 годах мы вышли из экономического кризиса благодаря макроэкономической стабилизации, достигнутой работой в программе МВФ”, – говорит Фурса.
Он добавил, что Украина действительно прошла через девальвацию и падение экономики, усугубленные войной.
“До 2014 года было накоплено критическое количество дисбалансов, которые не могли быть устранены иначе. Искусственное сдерживание курса гривны, огромный дефицит бюджета, неверная коррупция имели последствия. И результат мы увидели в 2014 и 2015 годах. Это расплата за прошлые ошибки, но не катастрофа, которой удалось избежать благодаря программе с МВФ”, – отметил Фурса.
Эксперт отметил, что без поддержки МВФ западные инвесторы закроют любые программы по инвестиции в Украину. Резервы страны в таком случае начнут таять. Не стоит ждать экономического роста.
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