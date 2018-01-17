Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 172 0

Финансист объяснил, почему Украине не выгодно терять поддержку МВФ

Финансист объяснил, почему Украине не выгодно терять поддержку МВФ

“Резервы Национального Банка без средств МВФ критически малы. Дефицит бюджета покрыть не удастся. О входе новых денег мечтать не приходится. Первое, что прореагирует – это курс валют. Потом будет сокращение расходов бюджета. Или, если его не будет, то инфляция сама сократит реальные расходы. Девальвация гривны приведет к росту стоимости импортных товаров”, – написал в Facebook инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Эксперт подчеркнул, что Украина должна действовать самостоятельно, а не постоянно ждать международной поддержки.

“Ошибочно воспринимать МВФ как волшебника в голубом вертолете, который прилетает и творит чудеса. Эта институция – не волшебник. Она призвана спасать, поддерживать в трудную минуту, но никогда не сделает чего-то вместо нас. В 2014-2015 годах мы вышли из экономического кризиса благодаря макроэкономической стабилизации, достигнутой работой в программе МВФ”, – говорит Фурса.

Он добавил, что Украина действительно прошла через девальвацию и падение экономики, усугубленные войной.

“До 2014 года было накоплено критическое количество дисбалансов, которые не могли быть устранены иначе. Искусственное сдерживание курса гривны, огромный дефицит бюджета, неверная коррупция имели последствия. И результат мы увидели в 2014 и 2015 годах. Это расплата за прошлые ошибки, но не катастрофа, которой удалось избежать благодаря программе с МВФ”, – отметил Фурса.

Эксперт отметил, что без поддержки МВФ западные инвесторы закроют любые программы по инвестиции в Украину. Резервы страны в таком случае начнут таять. Не стоит ждать экономического роста.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018