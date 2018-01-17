Порошенко не забыл о налоге на выведенный капитал: обещает внедрить

Президент Петр Порошенко заявляет, что приоритетами в реформах в 2018 году станут приватизация и замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Об этом он заявил во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств.
“В 2018 году наши приоритеты в реформах не менее амбициозны: приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, налог на выведенный капитал, а не на прибыль, либеральное валютное законодательство”, – сказал Порошенко.
Президент отметил, что также к приоритетам года относится необходимость проводить дальнейшее совершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательства о национальной безопасности.
Напомним, Порошенко заявил о поддержке замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал и обещал внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную Раду до 1 января 2018 года.
По состоянию на 17 января 2018 года законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведен капитал внесено не было.
Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие компании.
Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована – 15%, в то время как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.
Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.
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