Доллар по 35: три простых шага как на этом заработать в 2018

В начале 2018 года курс доллара без препятствий закрепился над уровнем 28,5 грн/долл. И данная тенденция роста в будущем будет только продолжатся. Стоит заметить, что правительство Украины в 2017 году сделали прогноз, согласно которому гривна будет падать по отношению к доллару США в период 2018-2020 г. к уровню 31 гривен за доллар. Свою экспертную оценку по данному поводу дали финансовые аналитики компании Центр Биржевых Технологий и Телетрейд .

Своим прогнозом о курсе гривны и как на этом можно заработать поделился финансовый эксперт компании Центра Биржевых Технологий Сергей Шевчук:

“Экономика Украины сейчас находится практически на этапе формирования и конечно это отражается на курсе национальной валюты. Экономика страны не стабилизировалась после “майдана” и на это нужны десятки лет при текущих темпах. Я абсолютно уверен в том, что глобально курс гривны будет снижаться по сравнению с долларом США и на это есть несколько причин. Во-первых, Украина экспортноориентированная страна, а в таких странах монетарная политика государства направлена в основном на ослабление нацвалюты. Во-вторых, как показывает технический анализ, за последние 2 года украинская гривна в среднем за год ослабевает на 2 гривны и я считаю, что такая тенденция будет продолжаться.

Как же заработать на ослаблении гривны? Стоит заметить, что украинская экономика и курсообразование гривны поддается цикличным движениям, а именно: гривна укрепляется в период весна-лето и слабеет – осень-зима. Для того чтобы сохранить и заработать на слабой нацвалюте, первое, я советую, в апреле начинать продавать, а в конце августа покупать валюту. Ведь по моим прогнозам курс в конце 2018 года будет на уровне 30 грн /долл.”

Финансовый эксперт ГК TeleTrade Богдан Терзи утверждает, что гривну ждет курс 35 и дает еще две дополнительные рекомендации:

“Я согласен с Сергеем, что гривна будет ослабевать, но считаю, что его прогноз достаточно оптимистичен. Пока глобальных перспектив на укрепление гривны нет и в ближайшие несколько лет не предвидится. Более того, следующий год для нас будет достаточно сложным, ведь Украина должна до 2019 года вернуть своим внешним кредиторам более 11 млрд. долл. США плюс еще корпоративные долги более 20 млрд. долл. США. Поэтому в 2018 году гривне будет тяжелее чем в 2017. Долларов в стране станет меньше и иностранная валюта будет дорожать. Государство может искать новые кредиты для погашения старых, но это будет не просто и суммы будут незначительные.

По моим личным прогнозам к концу 2018 года гривна снизится к отметке 35 грн/долл. Я советую, инвестировать деньги не в доллар, а в евро и швейцарский франк. В 2018 эти две валюты будут дорожать сильнее других. И последнее! Валюты не единственное, что может принести доход. Рекомендую опыт западных коллег, где основные свои сбережения люди держат не в деньгах, а в акциях крупных компаний. Я советую присмотреться к покупкам двух акций – Ebay и General Electric. Учитывая сегодняшнюю рыночную ситуацию, акции этих компаний являются недооцененными и могут в 2018 году вырасти более чем на 50%.”