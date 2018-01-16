В Украине тарифы на электроэнергию для бизнеса выше, чем в большинстве стран Европы - Герус

После последнего повышения тарифа для бытовых потребителей, цены на электроэнергию стали выше, чем в большинстве стран Европы.

Об этом эксперт по энергетике Андрей Герус заявил во время брифинга в Верховной Раде.

По его словам, это повышение повлияет на малый, средний и крупный бизнес, бюджетные учреждения и организации.

“Хуже всего в этом повышении то, что от него нет пользы, потому что фактически основная причина повышения тарифов – это формула “Роттердам +”, и уголь в тарифах теперь будет закладываться по цене 2500 гривен. В 2015 он закладывался по 1100 гривен, то есть за два года цена выросла на 130%”, – заявил Герус.

По подсчетам эксперта, тепловая генерация получит дополнительно 12 миллиардов гривен, из них 10 миллиардов – компания ДТЭК Рината Ахметова.

“Бизнес получит тарифы выше, чем в большинстве стран Европы. Самые высокие тарифы в Украине для бизнеса в Луганской области. Должна быть какая-то поддержка, а вместо этого – высокие тарифы на электроэнергию”, – заявил Герус.

Высокие тарифы также будут в Черниговской, Ровенской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областях.