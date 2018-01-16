День финансов: Коломойский и вывод $5,5 млрд из ПриватБанка, а также обвал на рынке криптовалют

Вторник, 16 января, стал не самым счастливым днем для господина Коломойского, вновь обвинения и оправдания:
Бывшие собственники ПриватБанка нанесли финучреждению убытков на $5,5 млрд. Об этом сообщил Нацбанк, ссылаясь на результаты международного расследования детективного агентства Kroll. По информации детективов, через ПриватБанк в течении 10 лет отмывались деньги, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов.
При этом аудиторские заключения PwC не соответствуют реальному финансовому состоянию ПриватБанка. Специалисты из детективного агенства Kroll заявили, что секретная структура в банке выполняла многочисленные операции банковского мошенничества, а также происходила фальсификация отчетности бывшим менеджментом в пользу бывших акционеров ПриватБанка и связанных с ними лиц.
Коломойский сразу же отреагировал на обвинения Нацбанка в отмывании 5,5 млрд долларов и назвал все происходящее бредом. “Бред, который нет смысла комментировать. Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное – беллетристика”, – сказал Коломойский.
Также стало известно, что Коломойскому и Боголюбову запретили удалять переписку в WhatsApp. До судебного слушания Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, чьи активы арестованы Высоким Судом Англии, запрещается удалять любую информацию, включая переписку с WhatsApp и Skype. Отметим, что приказ о всемирном аресте средств бывших владельцев ПриватБанка вступил в силу из-за предоставления детальных доказательств, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов.
Для держателей криптовалют этот день также не стал слишком удачным:
Цена первой криптовалюты – биткоина опустилась на 12,2%, и стоимость одного токена составляла 11,928 долларов. Дело в том, что в понедельник директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) заявил, что регулирование криптовалют должно осуществляться в глобальном масштабе. По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе. Кроме того, подобные заявления высказали власти Южной Кореи и Китая.
Капитализация криптовалют упала на $160 млрд. Рыночная капитализация криптовалют в полночь 16 января составляла $698 млрд, а уже к полудню упала до $539 млрд – на $159 млрд или на 22,8%. Это уже не первый обвал на рынке “крипты”. После предыдущего падения капитализации с $650 млрд до $443 млрд последовал резкий взлет стоимости криптовалют выше $700 млрд.
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