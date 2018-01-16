Биохакеры ускорили создание искусственной поджелудочной

Компания Medtronic готовится к выпуску искусственной поджелудочной железы для больных диабетом, разработанной в тесном сотрудничестве с сообществом биохакеров.
В зависимости от типа заболевания степень нарушения выработки инсулина, помогающего регулировать уровень сахара в крови, у диабетиков отличается. Требуется постоянно следить за его уровнем, за приемами пищи и физической активностью. Искусственная поджелудочная способна серьезно облегчить жизнь больным диабетом, измеряя сахар каждые 5 минут, чтобы, в случае необходимости, впрыскивать инсулин без напоминаний.
Устройство, которое проходит сейчас клинические испытания в больнице Сент-Луиса, автоматически выравнивает уровень инсулина в крови. Хотя инсулиновые помпы — не новое изобретение, Medtronic MiniMed 670G действует до определенной степени самостоятельно, беря на себя расчеты необходимой дозы инсулина.
Большую помощь в разработке и получении разрешения Управления по санитарному контролю США оказало компании движение биохакеров, которое распространяло инструкции по модификации существующих инсулиновых помп. Одно из таких — Open Artificial Pancreas System (OpenAPS) более трех лет помогает биохакерам улучшать существующие системы наблюдения и доставки инсулина. Биохакеры смогли продвинуться вперед быстрее, чем крупные компании, из-за отсутствия законодательного давления, объясняет Дана Льюис, основатель OpenAPS.
Программа и данные OpenAPS распространяются открыто, любой желающий может включиться в разработку. И даже после выхода устройства Medtronic биохакеры не намерены прекращать разработку. Как и в случае любых программных или аппаратных систем первого поколения, всегда есть над чем поработать после релиза продукта, пишет Wired UK. «Нам говорят, что у нас уже более изощренные алгоритмы, чем у коммерческих продуктов, готовящихся к выходу, — говорит Льюис. — Мы не собираемся конкурировать с индустрией. Мы хотим, чтобы они воспользовались всеми наработками нашего сообщества. Мы будем продолжать заниматься этим как минимум еще 5 лет».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина существенно нарастила торговлю с Россией – Госстат13 ч. назад - 2327 29
Нардепы Украины инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии16 ч. назад - 940 23
Сфера IT принесла Украине 3,6 миллиарда долларов14 ч. назад - 1433 11
Коломойскому и Боголюбову запретили удалять переписку в WhatsApp7 ч. назад - 1495 6
Нацбанк объяснил, почему колеблется гривна и что может быть дальше13 ч. назад - 4656 6
Биткоин дешевеет на опасениях по поводу регулирования криптовалют14 ч. назад - 4867 2
Нацбанк объяснил, почему колеблется гривна и что может быть дальше13 ч. назад - 4656 6
День финансов: Коломойский и вывод $5,5 млрд из ПриватБанка, а также обвал на рынке криптовалют5 ч. назад - 3779 1
Когда украинцам можно не платить налог на недвижимость: в ГФС объяснили15 ч. назад - 3176 2
Украина существенно нарастила торговлю с Россией – Госстат13 ч. назад - 2327 29
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 3503 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2327 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 5843 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3247
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 2032 2
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибкиПідтримка і супровід (SUPPORT)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-терміналиОбговорення статей
Форвард Банк Forward BankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)