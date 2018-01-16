Биохакеры ускорили создание искусственной поджелудочной

Компания Medtronic готовится к выпуску искусственной поджелудочной железы для больных диабетом, разработанной в тесном сотрудничестве с сообществом биохакеров.

В зависимости от типа заболевания степень нарушения выработки инсулина, помогающего регулировать уровень сахара в крови, у диабетиков отличается. Требуется постоянно следить за его уровнем, за приемами пищи и физической активностью. Искусственная поджелудочная способна серьезно облегчить жизнь больным диабетом, измеряя сахар каждые 5 минут, чтобы, в случае необходимости, впрыскивать инсулин без напоминаний.

Устройство, которое проходит сейчас клинические испытания в больнице Сент-Луиса, автоматически выравнивает уровень инсулина в крови. Хотя инсулиновые помпы — не новое изобретение, Medtronic MiniMed 670G действует до определенной степени самостоятельно, беря на себя расчеты необходимой дозы инсулина.

Большую помощь в разработке и получении разрешения Управления по санитарному контролю США оказало компании движение биохакеров, которое распространяло инструкции по модификации существующих инсулиновых помп. Одно из таких — Open Artificial Pancreas System (OpenAPS) более трех лет помогает биохакерам улучшать существующие системы наблюдения и доставки инсулина. Биохакеры смогли продвинуться вперед быстрее, чем крупные компании, из-за отсутствия законодательного давления, объясняет Дана Льюис, основатель OpenAPS.

Программа и данные OpenAPS распространяются открыто, любой желающий может включиться в разработку. И даже после выхода устройства Medtronic биохакеры не намерены прекращать разработку. Как и в случае любых программных или аппаратных систем первого поколения, всегда есть над чем поработать после релиза продукта, пишет Wired UK. «Нам говорят, что у нас уже более изощренные алгоритмы, чем у коммерческих продуктов, готовящихся к выходу, — говорит Льюис. — Мы не собираемся конкурировать с индустрией. Мы хотим, чтобы они воспользовались всеми наработками нашего сообщества. Мы будем продолжать заниматься этим как минимум еще 5 лет».