Межбанк: доллар вырос на отложенном спросе и гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,11 коп., на торгах вторника потерял 8,49 коп., оказавшись на уровне 28,6526 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,59/28,63, а спустя 7 минут, сохранив рост, оказался на цифре 28,63/28,67 UAH/USD. С этого момента доллар потерял темп роста, консолидировавшись по состоянию на 10.17 Киева на уровне 28,63/28,66 UAH/USD. С 10.49 рост курса СКВ был пролонгирован, и «американец» к 10.49 консолидировался на 28,65/28,67 UAH/USD, вызвав тревогу регулятора, тотчас появившегося на межбанке с оферами дефицитного на моменте доллара, реализуя их по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,66 UAH/USD.

Пополудни, на 12.13, пролонгируя коррекцию, доллар понизился до 28,64/28,66, а через 25 минут оказался на уровне 28,60/28,62 UAH/USD. На этой же цифре межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.00 Киева, возобновив восхождение с 13.20 Киева. Поэтапно поднимаясь на единичных покупках пустеющего рынка, доллар по состоянию на 14.25 оказался на цифре 28,62/28,64, которую не покидал до 16.15, совершив в этот час еще полшага наверх: 28,625/28,645 UAH/USD.

Эти цены держались до самого закрытия вторничной сессии межбанка.

На цифре 28,625/28,645 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 16 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6526 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,6100 / 28,6400

евро – 34,9757 / 34,0095

российский рубль – 0,5061/0,5073

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