"Киевхлеб" проиграл "Рошену" дело о плагиате при упаковке тортов

Суд столицы запретил ПАО “Киевхлеб” производить торты в упаковке, которая похожа на упаковку торта “Золотой ключик” корпорации Roshen.

Об этом говорится в решении хозсуда Киева от 26 декабря 2017 года.

Согласно с материалами дела, ПАО “Киевхлеб” использовало оформление упаковки кондитерского изделия-торта “Сказочный ключик”, которое похоже на оформление упаковки торта “Золотой ключик” производства дочернего предприятия “Кондитерская корпорация “Рошен”.

Суд признал свидетельство на знак для товаров и услуг № 228350, выданное Киевхлебу, недействительным, обязал МЕРТ его аннулировать и написать об этом в официальном бюллетене “Промышленная собственность”.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Киевхлеб на 219 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

После этого в “Киевхлебе” заявили, что доказательств нарушения конкурентного законодательства недостаточно.