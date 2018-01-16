Всемирный банк выдвинул требования относительно Антикоррупционного суда

Директор Всемирного банка, отвечающий за украинское направление, направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом. Об этом говорится в письме Всемирного банка, копия которого имеется в распоряжении “Европейской правды”.

В частности, во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии банка на сумму $800 млн.

“Законопроект (об Антикоррупционном суде, поданный от имени Порошенко) требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ в Украине”, – говорится в сообщении.

Большинство требований Банка по своей сути совпадают с теми, которые перечислены в письме МВФ. Однако в его письме за подписью регионального директора Сату Кахонен главным адресатом является глава Верховной рады Андрей Парубий. Для разблокирования финансовой поддержки со стороны Всемирного банка Верховная Рада должна изменить подсудность АКС.

“Мы настоятельно рекомендуем привести юрисдикцию АКС в соответствие с юрисдикцией НАБУ и САП”, — говорится, в частности, в письме.

Второе требование Всемирного банка – изменение квалификационных требований к судьям АКС: “Законопроект устанавливает широкие и нереалистичные требования для кандидатов, желающих работать судьями АКС… Это приведет к существенному уменьшению конкурса на эти должности”. Прежде всего речь идет о нереальном требованим относительно опыта работы одновременно в Украине и в международных антикоррупционных организациях или судебных органах.

Третье требование: общественному совету должно быть предоставлено право ветировать кандидатуры недобропорядочных претендентов на работу судьями АКС вместо ныне предусмотренной для них совещательной роли.

Также приводится блок претензий относительно тех положений президентского законопроекта, которые могут существенно затормозить начало работы АКС.

Ранее в МВФ заявили, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.