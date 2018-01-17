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Гены миног дадут человеку возможность восстанавливать спинной мозг

Гены миног дадут человеку возможность восстанавливать спинной мозг

Эволюционные пути людей и миног (дальних родственников рыб) разошлись 550 млн лет назад. Однако у нас все еще много общего, по крайней мере, с точки зрения генетики. Как показало исследование, гены, которые помогают миногам восстанавливать спинной мозг, присутствуют и в организме человека. Об открытии сообщает Science Daily.

Ученые уже давно знают, что миноги способны полностью восстановить функцию поврежденного спинного мозга. Животное способно всего за 10-12 недель вернуться от паралича к полноценной двигательной активности. Однако до сих пор было неизвестно, какие молекулярные механизмы отвечают за способность миног к регенерации. В новом исследовании были определены все гены, которые активировались в процессе восстановления спинного мозга этих существ.

Пробы отбирались в течение трех месяцев, начиная с момента травмы и до полного восстановления. Затем эти данные проанализировали и сравнили с образцами, взятыми у здоровой миноги. Как и ожидалось, экспрессия многих генов менялась в процессе регенерации, причем изменения в активности некоторых из них были спровоцированы непосредственно разрезанием спинного мозга. Особенно важную роль в восстановлении играл сигнальный путь Wnt, отвечающий за развитие тканей: при его химической блокировке способность плавать не возвращалась.

Как оказалось, многие из генов, отвечающих за регенерацию спинного мозга миног, присутствуют и работают у млекопитающих. Однако у них они участвуют в восстановлении периферической нервной системы. Возможно, в долгосрочной перспективе эти гены и сигнальные пути можно будет использовать, чтобы лечить травмы спинного мозга у людей.

По материалам hightech.fm
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