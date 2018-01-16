Энергия солнца и ветра составила почти 100% новых мощностей в США

Несмотря на усилия администрации Дональда Трампа по поддержке угольной и нефтяной промышленности, в США продолжается рост возобновляемой энергетики. Как сообщает Engadget, в 2017 году 94,7% новых энергетических мощностей обеспечили солнечные и ветровые электростанции — 15,8 ГВт из 16,7 ГВт.
Подобные цифры связаны в первую очередь с устареванием и выводом из эксплуатации станций на ископаемом топливе. Например, в коммунальной сфере потребление электроэнергии от традиционных источников сократилось на 11,8 ГВт. Таким образом, рост возобновляемых мощностей скорее связан с медленной смертью угольных электростанций, чем с подлинным триумфом «зеленых» технологий.
Показатели 2017 года вряд ли сравнятся с цифрами рекордного 2016, когда в эксплуатацию было введено 16,7 ГВт возобновляемых мощностей. Однако в ушедшем году была преодолена важная веха — в марте солнечная и ветровая энергетика впервые обеспечила более 10% общего потребления электричества.
К сожалению, пока развитие «зеленых» технологий в США не приносит ожидаемого вклада в борьбу с изменениями климата: выбросы CO2 сократились в 2017 году на 1%, хотя в период с 2005 по 2016 год падали в среднем на 1,6%. Эксперты предполагают, что в 2018 году их уровень может даже вырасти.
Тем не менее, в целом тенденции скорее оптимистичные. Данные показывают, что поддержка ископаемого топлива из Белого дома не может переломить курс на развитие возобновляемой энергетики. Однако, разумеется, «зеленая» электроэнергия росла бы намного быстрее, будь руководство США было заинтересовано в ней.
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