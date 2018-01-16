Швейцарская компания купила у россиян нефтебазу на Донбассе

Швейцарская компания выкупила у “Роснефти” контрольный пакет акций ПАО “Лисичанскнефтепродукт”.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

“Компания «Глуско Энерджи СА» (GLUSCO energy SA), созданная по законодательству Швейцарии, с идентификационным номером предприятия СНЕ-151.177.589, и зарегистрированная по адресу: улица Де-Кандоль, 14, 1205 Женева, Швейцария, на выполнение требований части 2 статьи 65-1 Закона Украины “Об акционерных обществах” информирует, что в результате приобретения 100% акций компании “Роснефть Менеджмент компани лимитед” (ROSNEFT MANAGEMENT COMPANY LIMITED), созданной по законодательству Кипра, идентификационный номер: 135637, и зарегистрированной по адресу: Темистокли Дерви, 5 Еленион Билдинг, 2-й этаж 1066, Никосия, Кипр, она 21.12.2017 года стала опосредованным владельцем значительного контрольного пакета акций публичного аціонерного общества “Лисичанскнефтепродукт” в размере 86,49%”, – говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Glusco Energy SA (Швейцария) купить более 50% акций Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. 21 декабря 2017 года Роснефть полностью вышла из розничного рынка Украины, завершив продажу 100% акций Rosneft Management Company.

Нефтебаза Лисичанскнефтепродукт расположена в непосредственной близости к Лисичанскому НПЗ и занимает территорию общей площадью более 14 га. Емкость ее резервуарного парка составляет около 14 тыс. куб. м. Основная деятельность предприятия – оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.