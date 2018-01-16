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Коломойскому и Боголюбову запретили удалять переписку в WhatsApp

Коломойскому и Боголюбову запретили удалять переписку в WhatsApp

До судебного слушания Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, чьи активы арестованы Высоким Судом Англии, запрещается удалять любую информацию, включая переписку с WhatsApp и Skype.

Об этом в своем блоге на УП написал Сергей Лещенко.

Как отмечается, суд определил арестовать имущество каждого из олигархов на 2,6 миллиарда долларов. Этот арест может быть прекращен, если ответчики внесут в суд залог в сумме 2,6 миллиарда долларов или иную сумму, о которой стороны смогут договориться.

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До судебного слушания ответчикам запрещается удалять любую информацию, включая переписку с WhatsApp и Skype.

По материалам Економічна Правда
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