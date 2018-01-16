На Львовщине сотрудник банка присвоил себе $100 тысяч одного из клиентов

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении сотруднику одного из банковских учреждений, который присвоил средства клиента.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

“Указанное лицо, воспользовавшись служебным положением, не сформировало дело по юридическому оформлению счета и присвоило средства клиента банка на общую сумму 100 тысяч долларов США”, – говорится в сообщении.

При этом, чтобы скрыть преступление мошенник выдал клиенту фальшивые документы, которые якобы подтверждали зачисления средств на счет потерпевшего.

“Такие действия правонарушителя квалифицированы по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины”, – добавили в ведомстве.

Как отмечается, за совершенное преступление злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет заключения.