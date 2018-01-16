В международных кассах "Укрзализныци" можно рассчитаться картой

С 16 января рассчитываться за билеты в международных кассах ПАО “Укрзализныця” можно с помощью платежных карточек.
Об этом в Twitter сообщил и. о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
“Платежными картами отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные”, — написал он.
По словам Кравцова, теперь железная дорога устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами.
Также руководитель УЗ отметил, что сейчас “Укрзализныця” планирует расширять сеть международных железнодорожных касс.
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