В международных кассах "Укрзализныци" можно рассчитаться картой

С 16 января рассчитываться за билеты в международных кассах ПАО “Укрзализныця” можно с помощью платежных карточек.

Об этом в Twitter сообщил и. о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

“Платежными картами отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные”, — написал он.

По словам Кравцова, теперь железная дорога устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами.

Также руководитель УЗ отметил, что сейчас “Укрзализныця” планирует расширять сеть международных железнодорожных касс.