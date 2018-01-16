Межбанк: доллар вырос к 28,66 на отложенном спросе и гривневой ликвидности

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном повышении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 51 335,4 млн. грн. к отметке 52 382,0 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился, составив 28,59/28,63 UAH/USD.
К 10.12 котировки доллара, ускорив рост, оказались на отметке 28,63/28,67 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью сделок.
По состоянию на 10.20 котировки «американца» приостановили рост, консолидировавшись на отметке 28,63/28,66 UAH/USD.
Около 10.50 безналичный доллар, возобновив рост, оказался на уровне 28,65/28,67 UAH/USD. По словам источника, после этого регулятор вышел на межбанк с продажами СКВ по запросу наилучшего курса.
Несмотря на долларовые интервенции НБУ, цена «американца» на торгах валютного межбанка сохранила рост, оказавшись около 11.08 на цифре 28,655/28,675 UAH/USD, отмечает собеседник.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,64500 / 28,6750
евро – 35,0185 / 35,0523
российский рубль – 0,5072 / 0,5083
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2233 / 1,2234
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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