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Стало известно, когда Сербия и Черногория могут вступить в ЕС

Стало известно, когда Сербия и Черногория могут вступить в ЕС

Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза в 2025 году. Такой сценарий предусмотрен проектом стратегии ЕС по странам Западных Балкан, разработанным Европейской комиссией. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на официальный документ.

«У партнеров из западных Балкан есть историческое окно возможностей, и впервые вопрос их вступления имеет хорошую перспективу», – указывается в проекте.

В то же время авторы проекта стратегии, которая, как ожидается, будет опубликована 6 февраля, добавляют, что временные рамки подобного вступления окажутся реалистичными только в том случае, если будет существовать сильная политическая воля, реализация реальных реформ и долгосрочное решение споров с соседями. Ключевым в принятии такого решения будет 2019 год.

А вот от Албании, Боснии и Герцеговины, Косово и Македонии к 2025 году ждут достижения определенного развития для возможности вступления в ЕС.

Напомним, что в 1990-х годах страны Балкан пережили жесткие межэтнические и межрелигиозные конфликты. Вследствие югославских войн, которые длились на протяжении десятилетия, погибли, по оценкам экспертов, около 140 тысяч человек. Сейчас членами ЕС из данного региона являются только Словения и Хорватия.

По материалам Радио Свобода
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