ЕС призвал Украину немедленно запустить реформу аудиторской деятельности

Европейский Союз (ЕС) призвал к скорейшему вступлению в силу законопроекта № 6016-д “Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности”, так как промедление тормозит выполнение Соглашения об ассоциации. Об этом говорится в заявлении на странице представительства ЕС в Украине.

“Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних двух лет Европейский Союз оказывал помощь Правительству Украины и Комитету Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики в процессе разработки нового законодательства о бухгалтерском учете, финансовой отчетности, аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

“Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Действительно, имплементация Соглашения предусматривает введение в Украине новых правил, практик и институтов, которые будут отличаться от устоявшихся процедур. Необходимые изменения должны восприниматься открыто и позитивно”, – добавили в представительстве ЕС.

Отмечается, что реформирование аудиторской деятельности является критическим для Украины не только в контексте выполнения Соглашения.

“Прежде всего, это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установления доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговле. Мы надеемся, что проект Закона № 6016-д “Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности” вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет введена скорее”, – отметили в представительстве.