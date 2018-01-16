Нацбанк объяснил, почему колеблется гривна и что может быть дальше

В Национальном банке уверяют, что действие временных факторов в начале года на курс может быть нивелировано в течение остальной части года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк подчеркивает, что действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остальной части года благодаря благоприятному влиянию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году. Так, прошлый год Украина завершила с обменным курсом на уровне, примерно равном курсу на начало года – гривна девальвировала за прошлый год всего на 3% несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний», – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность. Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижаются ее поступления, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны.

«Эти сезонные факторы являются ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке и с начала января этого года. Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров», – отмечают в НБУ.

Для смягчения влияния этих факторов Национальный банк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. С начала 2018 года Национальный банк осуществил продажу иностранной валюты на сумму 53,5 млн долл. США, чтобы противодействовать чрезмерным колебаниям обменного курса гривны. Национальный банк обладает достаточными ресурсами и для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости – международные резервы составляли 18,8 млрд долл. США на начало января.