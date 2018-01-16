Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 96 0

Нефть торгуется разнонаправленно, оставаясь около трехлетних максимумов

Нефть торгуется разнонаправленно, оставаясь около трехлетних максимумов

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник утром, оставаясь при этом вблизи максимумов за три года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.24 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 69,98 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% – до 64,5 доллара за баррель.

Мировые нефтяные цены поддержаны сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. “Это соглашение совпало со значительным спросом на нефть и экономическим ростом, что способствовало росту цен на “черное золото” на 13% с начала декабря 2017 года”, – пишет агентство Рейтер.

В связи с этим эксперты банка скорректировали прогноз по ценам нефти на текущий год. Они ожидают, что цена Brent в 2018 году в среднем составит 64 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 56 долларов. Стоимость WTI теперь прогнозируется на уровне 60 долларов за баррель против ожидавшихся ранее 52 долларов.

По материалам Прайм
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018