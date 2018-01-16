Нефть торгуется разнонаправленно, оставаясь около трехлетних максимумов

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник утром, оставаясь при этом вблизи максимумов за три года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.24 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 69,98 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% – до 64,5 доллара за баррель.
Мировые нефтяные цены поддержаны сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. “Это соглашение совпало со значительным спросом на нефть и экономическим ростом, что способствовало росту цен на “черное золото” на 13% с начала декабря 2017 года”, – пишет агентство Рейтер.
В связи с этим эксперты банка скорректировали прогноз по ценам нефти на текущий год. Они ожидают, что цена Brent в 2018 году в среднем составит 64 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 56 долларов. Стоимость WTI теперь прогнозируется на уровне 60 долларов за баррель против ожидавшихся ранее 52 долларов.
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