НБУ проследит за валютными покупками иностранцев на межбанке

Национальный банк собрался проанализировать покупку иностранцами валюты на межбанке — под дивиденды для дальнейшего вывода за границу своим материнским структурам. Регулятор поручил банкам собрать у клиентов информацию по репатриации дивидендов и до 22 января предоставить сведения в НБУ.

Об этом говорится в телеграмме центробанка №40-0006/1659, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. Ее подписал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Чиновникам нужны данные за все периоды: до 2013 г. включительно, а затем по каждому году в отдельности — за 2014-ый, за 2015-ый, за 2016-ой и за 2017-ый.

Причем не всех клиентов скопом, а по каждому в отдельности с указанием названия компании и имени человека.

Чиновники любят подчеркивать, что репатриация дивидендов не превышает в общей структуре спроса на межбанковский доллар 5% и не сильно сказывается на стабильности гривни. Однако в начале каждого месяца, когда нерезиденты выстраиваются в очередь за долларом, они на моменте провоцируют подорожание американской валюты и подвергают стрессу рынок.