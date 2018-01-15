НБУ проследит за валютными покупками иностранцев на межбанке

Национальный банк собрался проанализировать покупку иностранцами валюты на межбанке — под дивиденды для дальнейшего вывода за границу своим материнским структурам. Регулятор поручил банкам собрать у клиентов информацию по репатриации дивидендов и до 22 января предоставить сведения в НБУ.
Об этом говорится в телеграмме центробанка №40-0006/1659, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. Ее подписал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.
Чиновникам нужны данные за все периоды: до 2013 г. включительно, а затем по каждому году в отдельности — за 2014-ый, за 2015-ый, за 2016-ой и за 2017-ый.
Причем не всех клиентов скопом, а по каждому в отдельности с указанием названия компании и имени человека.
Чиновники любят подчеркивать, что репатриация дивидендов не превышает в общей структуре спроса на межбанковский доллар 5% и не сильно сказывается на стабильности гривни. Однако в начале каждого месяца, когда нерезиденты выстраиваются в очередь за долларом, они на моменте провоцируют подорожание американской валюты и подвергают стрессу рынок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всех торговцев обяжут установить POS-терминалы3 ч. назад - 1460 19
Гривна пережила три девальвации — Пинзеник2 ч. назад - 838 12
GM показала робомобиль без руля и педалей (видео)8 ч. назад - 629 11
Накопительная система пенсий не потребует роста налогов – Розенко15 ч. назад - 930 10
Стратегию-2020 поменяли: главные новшества13 ч. назад - 1408 6
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты15 ч. назад - 5126 3
Мошенники снимают еврономера по всему Киеву9 ч. назад - 3951 4
Когда закончится "давление" на гривну - прогноз экспертов7 ч. назад - 2803
Что ждать от курса на этой неделе?11 ч. назад - 2669 1
Какой валюте украинцы доверяют больше всего15 ч. назад - 2644
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 2729 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2004 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 5270 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3030
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1892 2
Гривня пережила три девальвації — ПинзеникОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Что можно узнать по номеру банковской карточки ?Ринок банківських послуг