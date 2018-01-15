День финансов, 15 января: курс евро перевалил за 35, а вымогатели начали охоту за владельцами биткоинов и номерными знаками ЕС

Понедельник, 15 января, запомнился новостями, связанными с валютой и автомобилями:

Курс доллара на межбанке продолжает расти. В связи с этим аналитики попытались сделать прогноз, сколько же будет стоить доллар на этой неделе, и когда же гривна начнет укреплять свои позиции. Однако предсказания оказались неутешительны. Как отмечают эксперты, спрос на валюту сохранится до середины февраля из-за высокой гривневой ликвидности.

Курс евро обновил трехгодичный максимум. Доллар США в паре с евро утратил свои позиции из-за возможности более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне, чем предполагалось ранее. Сегодня евро стоил $1,2224 по сравнению с $1,2202 на закрытии прошлой сессии в Нью-Йорке. На украинском же межбанке стоимость единой европейской валюты по закрытию торгов перевалила за 35 грн.

Не обошел понедельник стороной и новости криптовалют: в судебном реестре появилось дело о попытке “выбить” 15 биткоинов у украинца с помощью ножа. Следователи обратились с ходатайством о временном доступе к вещам и документам лиц, напавших на веб-дизайнера с целью завладеть 15 биткоинами, которые находились в его электронном кошельке.

Что же касается автоновостей, то среди них были следующие:

Мошенники снимают еврономера по всему Киеву. Схема кражи автомобильных номеров такова: злоумышленники снимают номерной знак, а для владельца оставляют записку с требованием перевести указанную сумму. Дело в том, что если номер украинской регистрации восстановить не составляет труда, то знаки стран ЕС никто в Украине не выдаст, чем и пользуются жаждущие наживы.

Украинцы за год потратили более 2 миллиардов долларов на новые авто. Как сообщают СМИ, самые дорогие автомобили покупали одесситы. У них средняя стоимость автомобиля – 33 тысячи долларов. А в Чернигове предпочитали бюджетные авто – средняя цена машины составляла менее 25 тысяч долларов. Кроме этого, украинцы покупали и премиальные автомобили. Например, за год продали два автомобиля Rolls-Royce Wraith.

Стоит упомянуть также о технологических новинках. General Motors представила беспилотный электромобиль, созданный на базе Bolt EV. Что он из себя представляет, можно посмотреть на видео здесь.