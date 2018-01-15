Межбанк: доллар, замедлив рост, приподнялся к 28,549 на дефиците СКВ и тонком рынке

Межбанк: «завтрашний» доллар, замедлив рост, приподнялся к 28,568 на нехватке предложения СКВ при тонком рынке.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,09 коп., на торгах понедельника потерял 3,11 коп., оказавшись на уровне 28,5677 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 января с уровней предыдущего закрытия 28,54/28,56 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), в понедельник на украинском межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, малопопулярном в Украине.

Уже около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,55/28,58, где пребывал до 11.53, понизившись в этот час до 28,54/28,56 UAH/USD tom.

Около 12.35 «американец», возобновив рост, оказался на отметке 28,56/28,58 UAH/USD tom, не покидая этот уровень до 14.15, когда единичные покупки на опустевшем рынке приподняли цену доллара до 28,57/28,61 UAH/USD tom.

Эти цены держались до самого закрытия понедельничной сессии межбанка.

На цифре 28,57/28,61 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 15 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,5677 UAH/USD tom.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,5500 / 28,5900

евро – 34,9994/ 35,0427

российский рубль – 0,5050 / 0,5063

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2256 / 1,2257

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

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